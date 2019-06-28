Группа подростков ограбила торговый центр в Комрате (ФОТО)

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Группа подростков ограбила торговый центр в Комрате. Инцидент произошёл в ночь на 28 июня.

Около двух часов ночи двое молодых людей, один из которых достиг совершеннолетия, проникли в здание торгового центра через центральный вход. Во время «обхода» здания, они вскрыли дверь одной из торговых точек, откуда выкрали женскую бижутерию, очки и другие украшения. Предварительная сумма ущерба составляет не менее 13 тысяч леев, сообщает новостной портал gagauzinfo.md.

Грабители сумели скрыться до приезда на место сотрудников частной охранной компании. Тем не менее, лица обоих молодых преступников были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Один из преступников уже был задержан. Им оказался житель Комрата. Второй грабитель находится в розыске.