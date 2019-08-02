Группа молодых людей из организации «Tinerii iubesc Moldova» посетила президентуру (ФОТО, ВИДЕО)

Группа молодых людей из организации «Tinerii iubesc Moldova» посетила президентуру (ФОТО, ВИДЕО)

Группа молодых людей из общественной организации «Tinerii iubesc Moldova» посетила президентуру, где ознакомилась с деятельностью Аппарата Президента Республики Молдова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Игорь Додон.

В соответствии с программой молодые люди посетили зал заседаний, имеющий историческое значение, президентскую библиотеку, зал награждений. Исторические события, произошедшие в этом здании, произвели глубокое впечатление на ребят.

Следует отметить, что за последние восемь месяцев президентуру посетило более 3 000 человек.

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