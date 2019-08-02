Группа молодых людей из организации «Tinerii iubesc Moldova» посетила президентуру (ФОТО, ВИДЕО)

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Группа молодых людей из общественной организации «Tinerii iubesc Moldova» посетила президентуру, где ознакомилась с деятельностью Аппарата Президента Республики Молдова. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил Игорь Додон.

В соответствии с программой молодые люди посетили зал заседаний, имеющий историческое значение, президентскую библиотеку, зал награждений. Исторические события, произошедшие в этом здании, произвели глубокое впечатление на ребят.

Следует отметить, что за последние восемь месяцев президентуру посетило более 3 000 человек.