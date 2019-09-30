Группа экспертов МВФ прибудет с рабочим визитом в Молдову

Группа экспертов МВФ прибудет с рабочим визитом в Молдову

Группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Рубеном Атояном будет находиться с рабочим визитом в Кишинёве со 2 по 8 октября. Они проведут встречи в правительстве, Министерстве финансов, Национальном банке Молдовы, Министерстве экономики и инфраструктуры и других госучреждениях.

Как говорится в опубликованном сегодня заявлении постпреда МВФ в Республике Молдова Владимира Тулина, задача миссии – ознакомиться с текущим состоянием экономики и обсудить политику властей по сохранению макроэкономической стабильности и стабильности публичных финансов, в том числе в контексте государственного бюджета на 2020 год. Такие рабочие визиты, выходящие за рамки стандартного цикла оценки программ, являются частью обычной практики МВФ, когда речь идет о странах, в которых программы поддерживаются МВФ, передаёт moldpres.md.

Последний визит группы экспертов МВФ во главе с Рубеном Атояном в Кишинёве проходил с 26 июня по 10 июля 2019 года для обсуждения с властями в контексте оценки программы, поддерживаемой МВФ, посредством механизмов финансирования ECF (расширенного механизма кредитования) и EFF (механизма расширенного финансирования). Миссия проанализировала последние события в экономике и прогресс, достигнутый в осуществлении программы.

 

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