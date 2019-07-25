Группа граждан была удостоена государственных наград за особые заслуги перед страной (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон сегодня имел особую честь вручить сегодня государственные награды гражданам Республики Молдова, которым они были присуждены ранее президентскими указами в знак высокой оценки их особых заслуг перед государством, за усердный многолетний труд в различных областях и большие достижения в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Эти люди служат стране в разных сферах: военные, обеспечивающие неприкосновенность нашей родины; медицинские работники, которые прилагали усилия для охраны здоровья граждан; ветераны силовых структур, разведчики, представители гражданской авиации и другие лица, содействующие развитию нашей страны, отметил глава государства на своей странице в соцсети.

– Искренне поблагодарил всех за огромный каждодневный труд и терпение, за профессионализм и преданность делу. Подчеркнул, что буду и далее награждать простых людей, которые посвятили себя работе и внесли существенный вклад в становление и развитие нашего государства – Республики Молдова, – отметил он.