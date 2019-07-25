Группа граждан была удостоена государственных наград за особые заслуги перед страной (ФОТО, ВИДЕО)

Группа граждан была удостоена государственных наград за особые заслуги перед страной (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон сегодня имел особую честь вручить сегодня государственные награды гражданам Республики Молдова, которым они были присуждены ранее президентскими указами в знак высокой оценки их особых заслуг перед государством, за усердный многолетний труд в различных областях и большие достижения в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма.

Эти люди служат стране в разных сферах: военные, обеспечивающие неприкосновенность нашей родины; медицинские работники, которые прилагали усилия для охраны здоровья граждан; ветераны силовых структур, разведчики, представители гражданской авиации и другие лица, содействующие развитию нашей страны, отметил глава государства на своей странице в соцсети.

– Искренне поблагодарил всех за огромный каждодневный труд и терпение, за профессионализм и преданность делу. Подчеркнул, что буду и далее награждать простых людей, которые посвятили себя работе и внесли существенный вклад в становление и развитие нашего государства – Республики Молдова, – отметил он. 

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