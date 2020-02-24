Группа дружбы с Молдовой Национального собрания Армении приглашена с визитом в Кишинев (ФОТО)

Группа дружбы с Молдовой Национального собрания Армении приглашена с визитом в Кишинев (ФОТО)

Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

В рамках беседы спикер отметила, что отношения между Республикой Молдова и Арменией имеют большой потенциал развития в интересах жителей двух стран.

– Выразила уважение к тому, как Армения поддерживает и укрепляет свои традиции, в том числе благодаря активному участию армянской диаспоры, а также экономической политике, проводимой властями Еревана. Высказала уверенность, что официальный визит в Ереван будет способствовать развитию сотрудничества между двумя странами. В связи с этим пригласила Группу дружбы с Молдовой Национального собрания Армении посетить Кишинев, – отметила она на своей странице в соцсети. 

После встречи председателей законодательных собраний была проведена встреча парламентариев в расширенном составе, в которой приняли участие члены делегации Парламента Республики Молдова, спикер и вице-спикеры Национального собрания Армении, а также лидеры парламентских фракций парламента Армении.

Зинаида Гречаный сделала запись в Книге почетных гостей Национального cобрания Республики Армения. В соответствии с местными традициями, вместе со спикером Национального собрания Армении, она также посадила дерево в парке Национального собрания.

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