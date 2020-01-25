Группа американских стоматологов проходит учёбу в молдавском медуниверситете

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Группа из 38 американских стоматологов была допущена в этом году к Международной программе в области стоматологии (IDP – International Dental Program) в Государственном университете медицины и фармацевтики им. Николае Тестемицану Республики Молдова.

По словам декана стоматологического факультета Олега Соломона, американские врачи начали учебу несколько дней назад, они познакомились с преподавателями и персоналом факультета, с которыми они будут взаимодействовать напрямую в течение двух лет обучения, передаёт moldpres.md.

– А по окончании учебы и возвращении в свою страну они прославят наш университет благодаря полученным знаниям, – отметила Соломон.

Эдвард Аллан – один из американских студентов, которые прослушают клиническую программу по стоматологии, родом из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, изучал стоматологию в Курском медицинском университете. Он узнал о международной программе в области стоматологии ГУМФ им. Н. Тестемицану от коллеги.

– Я подписался на эту программу, сдал экзамен, теперь я здесь. Первые впечатления очень хорошие, приятные и профессиональные люди. Я думаю, что сделал правильный выбор, – сказал Аллан.

Это вторая группа американских стоматологов, прошедших обучение в рамках клинической программы по стоматологии с преподаванием на английском языке. Программа включает два года очного обучения – 7 часов в день, 17 недель в семестре, после чего врачи получат сертификат об окончании постуниверситетского курса по стоматологии. Затем выпускники этой программы должны будут сдать экзамен в Калифорнии.