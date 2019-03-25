Громкое ограбление в Бричанах: члены ОПГ проведут за решёткой почти полвека

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Пять членов организованной преступной группы были приговорены в совокупности к 47 годам тюремного заключения за ограбление, совершённое в Бричанах. Приговоры были вынесены на срок от 8 до 10 лет для каждого.

Согласно собранным доказательствам, нападение с целью ограбления было совершено в конце ноября 2017 года. Преступление было организовано по телефону тремя заключёнными, один из которых находился в исправительном учреждении в Липканах, а двое других – в тюрьме в Бельцах. Задержанные спланировали и организовали нападение на соседку одного из заключённых, у которой был бизнес по продаже ювелирных изделий в Бричанах. Сообщниками стали мать одного из мужчин и бывший сокамерник, который к моменту совершения преступления находился на свободе.

Так, 28 ноября 2017 года, когда мать одного из задержанных ждала в машине, сообщники проникли в дом 77-летней жертвы и, угрожая оружием, украли золотые украшения на сумму 12 000 леев. После нападения исполнитель сел в машину и направился в Бельцы.

Задержанным в возрасте от 22 до 27 лет удалось долгое время прятать в своих камерах мобильные телефоны, которые они использовали для совершения преступления. Они находились в заключении за ряд нападений и грабежей. В результате трое задержанных были приговорены к 10 годам лишения свободы. 57-летняя мать одного из заключённых, причастная к преступлению, была приговорена к 8 годам тюремного заключения, Исполнителя приговорили к 9 годам тюрьмы.