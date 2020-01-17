Громкое дело об изнасиловании в Кишинёве: один из подозреваемых добровольно сдался

Громкое дело об изнасиловании в Кишинёве: один из подозреваемых добровольно сдался

Чудовищная трагедия произошла в мае прошлого года. После загородной вечеринки группа молодых людей отправилась в квартиру, где проживали две девушки, одной из которых было 16 лет. Мужчины изнасиловали их, после чего несовершеннолетнюю сбросили с балкона 7 этажа. В результате полученных травм девушка скончалась в больнице.

Четверых преступников вскоре удалось задержать, а ещё двое скрылись от правосудия. Однако несколько месяцев назад один из разыскиваемых решил добровольно сдаться, пишет tv8.md. Мужчина так и не сказал прокурорам, где прятался всё это время.

На данный момент пятеро обвиняемых ожидают приговора. Шестой участник преступления по-прежнему находится в розыске.

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