Громкое дело об изнасиловании в Кишинёве: один из подозреваемых добровольно сдался

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Чудовищная трагедия произошла в мае прошлого года. После загородной вечеринки группа молодых людей отправилась в квартиру, где проживали две девушки, одной из которых было 16 лет. Мужчины изнасиловали их, после чего несовершеннолетнюю сбросили с балкона 7 этажа. В результате полученных травм девушка скончалась в больнице.



Четверых преступников вскоре удалось задержать, а ещё двое скрылись от правосудия. Однако несколько месяцев назад один из разыскиваемых решил добровольно сдаться, пишет tv8.md. Мужчина так и не сказал прокурорам, где прятался всё это время.

На данный момент пятеро обвиняемых ожидают приговора. Шестой участник преступления по-прежнему находится в розыске.