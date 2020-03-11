Громкое дело об изнасиловании сотрудницы Антикорруцпионной прокуратуры передано в суд

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Прокуратура муниципия Кишинёв передала в суд уголовное дело об изнасиловании сотрудницы Антикоррупционной прокуратуры. В совершении преступления обвиняются два жителя столицы.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, инцидент произошёл 28 декабря после корпоративной вечеринки коллектива Антикоррупционной прокуратуры. Некоторые сотрудники решили продолжить веселье в одном из заведений в секторе Чеканы.

Когда все отдыхающие было под воздействием алкогольных напитков, они познакомились с мужчинами, которые находились в том же заведении. Двое из новых знакомых воспользовались тем, что одна из сотрудниц Антикоррупционной прокуратуры еле держалась на ногах, посадили её в машину и отвезли в квартиру. Там женщину изнасиловали.

Спустя несколько часов пострадавшей удалось выйти из квартиры. Она сразу отправилась в полицию и написала заявление. Подозреваемых задержали в тот же день. В рамках уголовного преследования потерпевшая прошла консультацию у психолога. Было установлено, что женщина получила психологическую травму после того, как её изнасиловали.

Подозреваемые, мужчины в возрасте 20 и 28 лет, не признали свою вину. Один из них находится под домашним арестом, а второй – под судебным контролем. Если вина мужчин будет доказана, им грозит до 7 лет лишения свободы.