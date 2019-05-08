Грядущие мини-каникулы: НИП выступил с рекомендациями для водителей

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В период праздничных дней патрульные инспекторы будут работать в усиленном режиме на основных национальных трассах и участках дорог с высоким риском ДТП.

В этой связи водителям рекомендуется:

не садиться за руль в состоянии опьянения;

соблюдать скоростной режим;

проявлять повышенную осторожность, в особенности вблизи пешеходов и детей, находящихся на обочине дороги.

Для того, чтобы огородить детей от невольного участия в различных инцидентах, в полиции выступили с рекомендациями и для родителей:

не оставлять детей без присмотра;

не позволять детям кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах по дорогам общего пользования;

не оставлять детей одних в машине даже на несколько минут;

не забывать пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности.