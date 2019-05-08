Грядущие мини-каникулы: НИП выступил с рекомендациями для водителей

В период праздничных дней патрульные инспекторы будут работать в усиленном режиме на основных национальных трассах и участках дорог с высоким риском ДТП.
В этой связи водителям рекомендуется:
- не садиться за руль в состоянии опьянения;
- соблюдать скоростной режим;
- проявлять повышенную осторожность, в особенности вблизи пешеходов и детей, находящихся на обочине дороги.
Для того, чтобы огородить детей от невольного участия в различных инцидентах, в полиции выступили с рекомендациями и для родителей:
- не оставлять детей без присмотра;
- не позволять детям кататься на велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах по дорогам общего пользования;
- не оставлять детей одних в машине даже на несколько минут;
- не забывать пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности.
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