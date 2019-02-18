Грипп не отступает: ещё одна жертва AH1N1

Грипп не отступает: ещё одна жертва AH1N1

Ещё один случай заболевания гриппом AH1N1 был зарегистрирован у 32-летнего мужчины. Пациент не был вакцинирован и в результате болезни скончался.

На предыдущей неделе в Кишинёве было зарегистрировано 205 случаев гриппа, пишет tv8.md. В то же время, с 4 по 10 февраля было зарегистрировано 5 387 новых случаев инфекций верхних дыхательных путей. Заболеваемость увеличилась на 10,2 % по сравнению с предшествующей неделей, когда было зарегистрировано 4 890 случаев. Больше всего пострадали дети в возрасте до 4-х лет – 1 315 случаев, а также от 5 до 14 лет – 1 545 случаев.

На предыдущей неделе было зафиксировано:

  • Туберкулез – 9 случаев;
  • Скарлатина – 22 случая;
  • Свинка – 2 случая;
  • Ветряная оспа – 39 случаев.

В то же время было госпитализировано 103 пациента.

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