Григорий Новак – кандидат ПСРМ по одномандатному округу №31 в Кишиневе (ВИДЕО)

В столице прошел очередной митинг Партии социалистов, на котором было названо имя еще одного кандидата в депутаты ПСРМ по одномандатным округам в столице.

В начале митинга председатель ПСРМ Зинаида Гречаный напомнила, что на предстоящих выборах каждый избиратель получит два бюллетеня – в одном предстоит выбрать партию, а в другом кандидата в депутаты по своему одномандатному округу. Гречаный отметила, что все претенденты Партии социалистов пойдут под символом ПСРМ и призвала голосовать за “звездочку” в обоих бюллетенях.

Представляя кандидата по одномандатному округу №31 (Рышкановка), лидер ПСРМ назвала его настоящим борцом и истинным патриотом. Речь идет о действующем депутате ПСРМ Григорие Новаке. Его кандидатура была поддержана единогласно собравшимися на митинге.

Новак поблагодарил своих коллег собравшихся за оказанное доверие. Он отметил, что освободить страну от захвата, в котором она находится последние 9 лет – наш долг.

– К сожалению, наша страна известна во всем мире не только своими традициями и культурой, но и кражей миллиарда, концессией аэропорта, приватизацией за копейки “Air Moldova”. Но проблема не в прибыльности или неприбыльности предприятий, а в них самих, в воровстве, в коррупции. Мы с вами положим конец этому беззаконию и спасем эту страну. Мы – единственная альтернатива. Мы депутаты, но без вас, граждан, мы ничего не сможем сделать, – добавил он.

Депутат Партии социалистов Владимир Односталко отметил, что Григорий Новак никогда не остается безучастным к любым проблемам граждан.

– Он настоящая гроза унионистов в парламенте. Только он может сказать им сложные слова, которые они не всегда понимают, – отметил он.

В свою очередь депутат Партии социалистов Влад Батрынча призвал граждан ответственно подойти к предстоящему выбору, потому что “другого шанса у нас не будет”.

– Нам предстоит решающий и последний бой. Если мы не сумеем взять всю полноту власти, у этой страны не останется ни единого шанса. Либо мы возвращаем власть и начинаем разбираться с барыгами, либо у нас заберут страну, – сказал он.

Председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан призвал граждан к сплоченности и выразил уверенность, что “только вместе, плечом к плечу, мы победим”.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года.