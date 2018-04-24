Греф о Додоне: Он – редкий представитель госслужащего, который хочет создать благо для своей страны (ВИДЕО)

Экс-министр экономического развития РФ, председатель правления Сбербанка России Герман Греф отметил, что знает Игоря Додона много лет как исключительно нестандартного чиновника, человека, который болеет за дело.

– Это редкий тип государственного служащего, который хочет создать благо для своей страны. За такое количество лет сохранить такую мотивацию и чистоту – это не так часто, к сожалению, случается. Вы как-то умудряетесь это сохранить, – подчеркнул он.

Напомним, что Греф совершает визит в нашу страну по приглашению Игоря Додона. Сегодня утром в Кишиневе он провел публичную лекцию.