Гречаный: Женщины играют очень важную роль в социально-экономическом развитии нашей страны

0

Вместе со всем международным сообществом мы отмечаем сегодня День женщин сельской местности, который в Республике Молдова имеет особое значение. В связи с этим спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный направила свои искренние поздравления всем женщинам сельской местности.

По мнению председателя парламента, женщины играют очень важную роль в социально-экономическом развитии нашей страны. Они знают, как гармонично сочетать семейные заботы, профессиональную и общественную деятельность.

– Именно женщины в сельской местности в значительной степени определяют повышение благосостояния населения и прогресс государства на местном уровне. Мы очень ценим их, потому что они сохраняют и передают из поколения в поколение прекрасные традиции нашего народа, вместе с мудростью и верой, – написала Гречаный на своей странице в социальной сети.

Кроме этого, она отметила, что наиболее важной обязанностью государственной власти является изменение к лучшему жизни граждан Республики Молдова, а проблемы женщин являются приоритетными в повестке. Гречаный пожелала женщинам сельской местности и им семьям здоровья, сил, счастья и любви.