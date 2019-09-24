Гречаный выступила за углубление и расширение сотрудничества между Молдовой и Словакией (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ встретилась сегодня в Нур-Султане с председателем Национального совета Словацкой Республики Андреем Данко. Зинаида Гречаный отметила во время встречи, что Республика Молдова находилась в определенной международной изоляции в течение последних нескольких лет, а теперь восстанавливает отношения с партнерами из Европейского союза, Российской Федерации и СНГ.

– Словакия – это страна, с которой мы можем обмениваться опытом и инициировать проекты, включая крупные инвестиционные. Выразили общее мнение о том, что необходимо углублять и расширять сотрудничество между нашими странами на парламентском уровне и развивать торговлю, – отметила спикер.