Гречаный выступила за расширение сотрудничества Молдовы и Армении (ФОТО)

Гречаный выступила за расширение сотрудничества Молдовы и Армении (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня в Нур-Султане с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

Спикер отметила во время встречи, что Республика Молдова и Республика Армения должны расширять сотрудничество и на парламентском уровне, сохраняя позитивную динамику в политическом диалоге на уровне глав государств.

– Подтвердила решимость властей и впредь содействовать сбалансированной внешней политике в интересах жителей Республики Молдова. Подчеркнула необходимость активизации экономического обмена. Договорились об интенсификации сотрудничества на региональных и международных площадках, – отметила спикер на своей странице в соцсети. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md