Гречаный выступила за расширение сотрудничества Молдовы и Армении (ФОТО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня в Нур-Султане с председателем Национального собрания Республики Армения Араратом Мирзояном.

Спикер отметила во время встречи, что Республика Молдова и Республика Армения должны расширять сотрудничество и на парламентском уровне, сохраняя позитивную динамику в политическом диалоге на уровне глав государств.

– Подтвердила решимость властей и впредь содействовать сбалансированной внешней политике в интересах жителей Республики Молдова. Подчеркнула необходимость активизации экономического обмена. Договорились об интенсификации сотрудничества на региональных и международных площадках, – отметила спикер на своей странице в соцсети.