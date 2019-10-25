Гречаный выступила за более активное участие молдавского парламента в мероприятиях Межпарламентского союза (ФОТО)

Гречаный выступила за более активное участие молдавского парламента в мероприятиях Межпарламентского союза (ФОТО)

Председатель парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с председателем Межпарламентского союза (МПС) Габриэлой Куэвас Баррон во время Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества, совместных инициатив по укреплению демократии и продвижению прав человека. Отдельной темой обсуждения стала подготовка к пятой Всемирной конференции председателей парламентов в Вене.

– Высказалась за более активное участие Парламента РМ в мероприятиях, организуемых и проводимых МПС, а также в запуске новых проектов в области устойчивого развития при поддержке Межпарламентского союза. Пригласила председателя Межпарламентского союза посетить Республику Молдова в следующем году, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

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