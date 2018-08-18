Гречаный выступила с приветственным обращением к Эрдогану и участникам съезда правящей в Турции партии

Председатель Партии социалистов выступила с приветственным обращением к Президенту Турецкой Республики, Председателю Партии справедливости и развития Реджепу Тайипу Эрдогану и участникам VI Съезда Партии справедливости и развития.

От имени Партии социалистов Республики Молдова и от себя лично Зинаида Гречаный искренне поздравила Эрдогана и участников съезда с этим очень важным днем для правящей Партии справедливости и развития и пожелала успехов.

⁃ Отметила, что за прошедшие 17 лет Партии справедливости и развития удалось из команды людей вырасти до самой мощной политической силы в стране, объединяющей большинство турецких граждан вокруг социалистических, консервативных идей и приверженности праву. Партия справедливости и развития продемонстрировала на протяжении всей истории своего развития, что это поистине народная партия, голос и движущая сила турецкого общества, которая изо дня в день вносит свой вклад в развитие и модернизацию Турции, – отметила лидер ПСРМ.

От имени Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный выразила признательность за подписание Соглашения о сотрудничестве между ПСРМ и правящей Партией справедливости и развития Турции в мае 2017 года.

⁃ Мы уверены, что сотрудничество между нашими сторонами будет продолжать успешно развиваться, способствуя углублению и расширению отношений дружбы и взаимопонимания, экономических, научно-технических и культурных связей в интересах граждан обеих стран, – подчеркнула она.