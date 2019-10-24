Гречаный выступила на Европейской конференции спикеров (ВИДЕО)

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Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный выступила сегодня на заседании Европейской конференции председателей парламентов в Страсбурге на тему «Наш общий европейский дом: следующие 70 лет».



Спикер отметила в своей речи, что для нее большая честь участвовать в этой конференции в год 70-летия создания Совета Европы, в год новых преобразований, в том числе в Республике Молдова.

– Недавние события этого года в Республике Молдова показали важность политического диалога и открытость для формирования политического большинства, которое обеспечит соблюдение верховенства закона. Преодоление политического кризиса и мирная передача власти дали новый импульс международному сотрудничеству и позволили Республике Молдова твердо придерживаться сбалансированной внешнеполитической линии. Это, в свою очередь, обеспечивает статус нейтралитета и открытости по отношению ко всем международным партнерам, как на Западе, так и на Востоке, – сказала она.

В своей речи спикер поблагодарила Совет Европы, который был и остается постоянным и верным партнером нашей страны, оказывая нам значимую помощь в области развития демократической культуры и хорошего управления. План действий Совета Европы для Республики Молдова на 2017-2020 годы является этому дополнительным свидетельством.

– Для Республики Молдова, в равной степени, важен общий механизм Совета Европы и Европейского союза, обеспечиваемый через партнерство для хорошего правления. Я убеждена, что вместе мы добьемся ожидаемого результата в важнейших областях, – добавила она.