Гречаный выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Гречаный выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

От имени Парламента Республики Молдова и от себя лично премьер-министр Зинаида Гречаный выразила соболезнования украинскому народу и странам, чьи граждане находились на борту украинского пассажирского самолёта, потерпевшего крушение в Иране.

– Это трагическая катастрофа, которая принесла много боли родственникам и семьям погибших, – написала спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный.

Украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение недалеко от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. На борту воздушного судна, направлявшегося в Киев, находились 179 человек, из них 147 иранцев и 32 иностранца, все погибли. По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание двигателя.

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