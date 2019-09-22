Гречаный: Второй Молдо-российский экономический форум – новое начало в отношениях сотрудничества между РМ и РФ (ФОТО)

0

Председатель Парламента РМ встретилась сегодня также с Ильясом Умахановым, заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, на «полях» Форума председателей парламентов стран Евразии «Большая Евразия: Диалог. Надежность. Партнерство», который начинает свою работу в Нур-Султане, столице Казахстана. Во время встречи стороны выразили признательность за активизацию отношений, в том числе на уровне парламентов, между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

– Отметила в этом контексте успешную организацию второго Молдо-российского экономического форума, который состоялся в Кишиневе 19-21 сентября. Это событие, наряду с другими проектами, является новым началом в отношениях сотрудничества между двумя странами. Поблагодарила за постоянную поддержку со стороны Совета Федерации, выступив за активизацию диалога и успешную реализацию проектов регионального сотрудничества. Приветствовали возобновление работы молдо-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, – отметила Зинаида Гречаный на своей странице в соцсети.

Во встрече приняли участие вице-спикеры Парламента РМ Михаил Попшой и Александр Слусарь, депутаты Владимир Головатюк и Богдан Цырдя.