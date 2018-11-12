Гречаный встретилась с жителями Бричан: Люди большой души, настоящие хозяева родной земли (ФОТО)

Гречаный встретилась с жителями Бричан: Люди большой души, настоящие хозяева родной земли (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня, 12 ноября, сразу несколько встреч с жителями населенных пунктов Бричанского района – сел Халахора, Балкауцы и Маркауцы. О том, как они прошли, она рассказала на своей странице в социальной сети. 

– Вместе мы рассмотрели их заботы, их нужды и радости, а также проблемы, с которыми они сталкиваются, и обсудили возможные решения этих проблем. Жители Бричанского района – это люди большой души, настоящие хозяева родной земли. Они хотят, прежде всего, мира и процветания для своей страны, для своего родного края. Уверена, с такими людьми у Молдовы есть будущее! – отметила лидер социалистов. 

Напомним, Зинаида Гречаный будет баллотироваться в парламент страны по Бричанскому одномандатному округу (№1). Голосование состоится 24 февраля 2019 года.

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