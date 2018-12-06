Гречаный встретилась с зампомощника госсекретаря и послом США (ФОТО)

Гречаный встретилась с зампомощника госсекретаря и послом США (ФОТО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Кавказа и Восточной Европы Джорджем П. Кентом, в которой принял участие также Чрезвычайный и Полномочный Посол США в РМ Дерек Хоган.

Как сообщает пресс-служба формирования, во время беседы обсудили вопросы, которые касаются отношений Республики Молдова и Соединенных Штатов Америки, а также политической ситуации в Республике Молдова. В частности, участники встречи затронули темы запланированных на 24 февраля 2019 года парламентских выборов, а также процесса переговоров по приднестровскому урегулированию.

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