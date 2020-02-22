Гречаный встретилась с замдиректора ПРООН по Европе и Центральной Азии

Гречаный встретилась с замдиректора ПРООН по Европе и Центральной Азии

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась накануне с заместителем директора по Европе и Центральной Азии Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) Аги Верес. На встрече присутствовала и представитель-резидент ПРООН в Республике Молдова Дима аль-Хатиб.

Гречаный поблагодарила ПРООН за поддержку, оказываемую в реализации программы е-Parlament, которая направлена на повышение эффективности и прозрачности законодательных процессов. Спикер подчеркнула заинтересованность законодательного органа в продолжении этого партнёрства, что способствует большей открытости парламента, в том числе его постоянных комиссий.

В свою очередь, пишет moldpres.md, представитель ПРООН приветствовала обязательство и лидирующую позицию законодательного органа во внедрении системы e-Parlament, которая предоставит возможность отследить процесс законодательного процесса на всех этапах принятия и изменения законодательных актов.

Аги Верес также приветствовала инициативу женщин-депутатов, членов совместной платформы по диалогу депутатов парламента, о поддержке и продвижении обязательств Программы-2030.

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