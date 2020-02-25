Гречаный встретилась с Верховным Патриархом и Католикосом всех армян (ФОТО)

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В рамках официального визита в Ереван Зинаида Гречаный накануне встретилась с Его Святейшеством Гарегиным II, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян, с которым рассмотрели аспекты социального и культурного сотрудничества между Молдовой и Арменией.

Гарегин II приветствовал молдавскую делегацию и с удовлетворением отметил, что отношения между Арменией и Молдовой развиваются все более динамично, а визиты на высоком уровне способствуют их укреплению. Его Святейшество отметил, что народы Армении и Молдовы – это два христианских народа, чья дружба и сотрудничество продолжаются на протяжении многих веков. Он приветствовал тот факт, что молдавские власти помогают армянской диаспоре сохранять духовную культуру и традиции, а также вносить вклад в развитие Республики Молдова. Патриарх также отметил важность расширения добрых отношений между нашими странами, отметив, что парламенты двух государств, высокопоставленные чиновники и церковь могут содействовать развитию партнерства.

В свою очередь, Зинаида Гречаный подчеркнула большое значение встречи парламентской делегации с Его Святейшеством Гарегином II, Верховным Патриархом и Католикосом всех армян, и подтвердила, что наши народы объединены, в том числе, общей христианской православной верой. Спикер отметила, что армянская диаспора в нашей стране очень сплоченная и активная и бережно сохраняет культуру, традиции и обычаи своего народа.