Гречаный встретилась с председателем Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации

Гречаный встретилась с председателем Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации

Сегодня, 3 февраля, спикер Парламента РМ Зинаида Гречаный провела встречу с председателем Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства Яном Фельдманом. Она состоялась в рамках серии встреч с представителями центральных специализированных органов государственного управления и подотчетных парламенту.

– Обеспечение прав всех жителей страны является для нас приоритетом, мы заинтересованы в расширении функциональности системы публичных услуг, – сказала председатель парламента.

Гречаный также отметила, что каждый чиновник должен понимать, что за всеми решениями стоят реальные люди с реальными проблемами, и они нуждаются в дружественном государстве, которое обеспечит им равные возможности.

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