Гречаный встретилась с постоянным представителем Программы развития ООН в Молдове (ФОТО)

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Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась накануне сегодня с Димой Аль-Хатиб, координатором-резидентом Организации Объединенных Наций и постоянным представителем Программы развития ООН в нашей стране.

Во время беседы стороны обсудили вопросы сотрудничества между Республикой Молдова и Организацией Объединенных Наций, в частности Программой развития ООН.

– Рассказала о приоритетах действующей власти в области развития и их продвижении правительством при поддержке парламента в интересах Республики Молдова. Отметила важность поддержки ООН для достижения устойчивых результатов, – написала Гречаный на своей странице в соцсети.