Гречаный встретилась с послом Венгрии в Молдове

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Впервые интересы и пожелания граждан Республики Молдова, а также иностранных партнеров, таких как: Европейский союз, Российская Федерация и Соединенные Штаты Америки – совпали и привели к формированию парламентского большинства и утверждению нового правительства. Об этом председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный заявила на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгрии в Республике Молдова Шандором Сабо.

Спикер подчеркнула, что действующее парламентское большинство осознает свою высокую ответственность перед народом. Она также отметила решимость властей продвигать изменения, которых ожидают жители страны. По словам Зинаиды Гречаный, в дальнейшем еще многое предстоит сделать, но, благодаря эффективному взаимодействию и сотрудничеству между парламентом, правительством и президентурой, результаты не заставят себя ждать.

В свою очередь, посол Венгрии высоко оценил темпы и динамику перемен в Республике Молдова после формирования парламентского большинства. Он передал Зинаиде Гречаный поздравительное послание от её венгерского коллеги и приглашение совершить официальный визит в Будапешт.