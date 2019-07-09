Гречаный встретилась с послом Франции в Молдове (ФОТО)

0

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Республике Молдова Паскалем Ле Денфом. Стороны обсудили политические, экономические и социальные вопросы, имеющие значение для обоих государств.

В частности, Зинаида Гречаный отметила, что поддержка иностранных партнеров, в том числе Франции, вселяет уверенность, что Молдова находится на правильном пути. А парламент, в свою очередь, приложит усилия для преодоления всех существующих проблем.

В ходе беседы спикер рассказала о деятельности парламента в последнее время. В том числе она сослалась на сегодняшнее заседание парламента, на котором депутаты констатировали незаконность назначения Эдуарда Харунжена генеральным прокурором и рекомендовали Президенту Республики Молдова издать указ об его отставке.

В свою очередь, посол Франции Паскаль Ле Денф приветствовал развитие политических событий в Республике Молдова и подтвердил поддержку нового парламентского большинства и правящей коалиции. Он заявил, что Франция первой поддержала новую правящую коалицию в Молдове, что, по его мнению, является возможностью для нашей страны.