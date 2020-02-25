Гречаный встретилась с Пашиняном (ФОТО)

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В рамках официального визита в Армению спикер Парламента РМ встретилась с премьер-министром этой страны Николом Пашиняном. Стороны обсудили вопросы расширения молдо-армянского сотрудничества, в частности в торгово-экономической сфере.

– Отметила заинтересованность Молдовы в углублении отношений между бизнесменами двух стран и сообщила, что власти Молдовы работают над улучшением деловой и инвестиционной среды. Обратила внимание на благоприятную налоговую базу в нашей стране, возможности экспорта в ЕС и усилия по совершенствованию системы правосудия. Подчеркнула заинтересованность Республики Молдова в создании общих платформ для сельскохозяйственного производства и экспорта. Мы высказались за взаимное продвижение туризма. Поблагодарила армянскую власть за открытость по отношению к нашей стране и готовность поделиться своим опытом, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что такие встречи способствуют укреплению отношений сотрудничества и дружбы между странами, и выразил уверенность, что его визит в Республику Молдова, запланированный на текущий год, будет способствовать динамичному развитию молдо-армянских связей.