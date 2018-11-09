Гречаный встретилась с новым послом США в Молдове

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела сегодня, 9 ноября, ознакомительную встречу с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова Дереком Хоганом.

Стороны обсудили вопросы молдо-американских отношений, текущей экономической и политической ситуации в Республике Молдова.

– Рассказала о подготовке Партии социалистов к парламентским выборам, которые состоятся в Молдове 24 февраля 2019 года, о завершении процедуры праймериза, или внутренних предварительных выборов кандидатов ПСРМ по одномандатным округам, – сообщила на своей странице в соцсети лидер ПСРМ.

В завершение встречи Зинаида Гречаный пожелала успехов новому послу Соединённых Штатов и выразила надежду на то, что молдо-американские отношения будут развиваться в интересах обеих стран.