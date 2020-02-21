Гречаный встретилась с новым послом Ирландии в Молдове (ФОТО)

0

Спикер Парламента РМ встретилась сегодня с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирландии в Республике Молдова Полом Макгэрри. Зинаида Гречаный поздравила его с назначением в нашу страну и пожелала успехов в развитии добрых отношений между Молдовой и Ирландией.

– Заверила ирландского дипломата в готовности молдавских властей развивать тесное сотрудничество с Ирландией и высказалась за полное использование огромного потенциала взаимоотношений между нашими странами. В частности, высказалась за активизацию сотрудничества на уровне парламентов, а также в экономической и социальной сферах, учитывая, что в последние годы в Ирландии обосновались многие граждане Республики Молдова, – подчеркнула она.

В связи с этим Пол Макгэрри отметил, что граждане Республики Молдова, работающие в Ирландии, достойно представляют свою страну происхождения. По его словам, благодаря этому факту ирландцы все больше интересуются РМ, в том числе как привлекательным туристическим направлением.

В заключение передала поздравления председателю Палаты представителей парламента Ирландии Шону О’Фергхейлу в связи с переизбранием.