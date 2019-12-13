Гречаный встретилась с молдавской диаспорой в Будапеште

0

Председатель Парламента РМ встретилась сегодня с молдавской диаспорой в Будапеште. Она поблагодарила наших сограждан за то, что они остаются патриотами страны и являются настоящими послами нашей культуры и традиций в Венгрии.

– Отметила, у нашей страны сложились дружеские отношения с Венгрией, и благодаря поддержке будапештских властей голос Республики Молдова слышен сильнее в Европейском союзе. Говоря о ситуации в Молдове, подчеркнула, что власти придают особое значение развитию инфраструктуры по всей стране. Мы полны решимости защищать интересы государства и нашего народа, и мы надеемся, что перемены к лучшему в стране вернут наших граждан домой. Стране нужны их опыт и энергия, – отметила спикер.

Она поблагодарила Ассоциацию молдаван в Венгрии во главе с Олегом Дамашканом за сохранение и развитие наших традиций, но особенно за уход за могилами 143 молдаван, погибших во время Второй мировой войны в Секешфехерваре. Здесь также находится могила отца великого композитора Евгения Доги.

Вместе с членами молдавской парламентской делегации она ответила на вопросы наших граждан, основавшихся в Венгрии, передала им поздравления с наступающими зимними праздниками и пожелала света в душе, оптимизма и достижений для Республики Молдова.