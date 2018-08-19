Гречаный встретилась с Эрдоганом на съезде Партии справедливости и развития Турции

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный встретилась с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом на VI Съезде Партии справедливости и развития Турции.

Гречаный поблагодарила за приглашение принять участие в работе Съезда и пожелала успехов в реализации намеченных целей.

– Выразила уверенность в том, что отношения между Партией социалистов Республики Молдова и Партией справедливости и развития Турции будут развиваться на благо наших стран и народов, – отметила глава ПСРМ.

Стоит отметить, что накануне Гречаный встретилась со спикером Народного собрания Турции Бинали Йылдырымом и депутатом Народного собрания Турции, главой международного департамента Партии справедливости и развития Мехметом Мехди Екером, пригласив их от имени Додона на торжественное открытие отремонтированного здания президентуры.