Гречаный встретилась с главой Комитета по делам СНГ Госдумы РФ

Гречаный встретилась с главой Комитета по делам СНГ Госдумы РФ

Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась сегодня, 3 июля, в Москве с главой Комитета по делам СНГ Государственной Думы Российской Федерации Леонидом Калашниковым на полях Международного форума «Развитие парламентаризма».

Стороны обсудили необходимость возобновления и расширения межпарламентского сотрудничества на благо обеих стран. Спикер поблагодарила за постоянную поддержку, оказываемую Республике Молдова, несмотря на замороженные в последние годы отношения на официальном уровне.

В свою очередь, Леонид Калашников выразил уверенность, что новые политические обстоятельства будут способствовать развитию молдо-российского сотрудничества, в том числе на парламентском уровне.

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