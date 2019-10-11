Гречаный встретилась с делегацией Послов Группы докладчиков Совета Европы (ФОТО)

Председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный встретилась сегодня с делегацией Послов Группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров Совета Европы. Во встрече принял участие Уильям Массолин, глава Офиса Совета Европы в Молдове. Делегация находится с ознакомительным визитом в Кишиневе по приглашению молдавских властей.

В ходе обсуждений были затронуты актуальные для Республики Молдова аспекты, в том числе вопросы реформы юстиции и прокуратуры, борьбы с коррупцией, прав человека, сотрудничества с гражданским обществом, положения СМИ и т. д. Послы Группы докладчиков по вопросам демократии выразили поддержку парламентской коалиции Республики Молдова в ее усилиях по осуществлению реформ и развитию страны, со стороны Совета Европы, а также государств, которые они представляют.