Гречаный встретилась и с жителями Липкан: Постараемся помочь всем, чем возможно (ФОТО)

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Сегодня, после общения с жителями Бричан, председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела также прием граждан по личным вопросам в городе Липканы Бричанского района. Людей на прием записалось много, поэтому в итоге получилась общая встреча с жителями Липкан.

Люди жаловались на сложную ситуацию с зарплатами, пенсиями, поднимали вопросы водоснабжения и канализации, рассказывали о своих бытовых трудностях. К сожалению, такая ситуация сейчас в большинстве населенных пунктов республики – слишком много проблем накопилось, молодежь уезжает, остаются в большинстве своем люди старшего поколения – и почти все наедине со своими проблемами, отметила лидер ПСРМ на своей странице в соцсети.

– Все поднятые во время приема граждан вопросы будут каждый в отдельности рассмотрены специалистами, и по каждому будет принято решение. Не все проблемы решаются сразу, очевидно, что многие из них требуют времени, однако мы постараемся помочь всем, насколько это возможно, – отметила она.