Гречаный: Все пункты программ кандидатов ПСРМ основаны на реальных нуждах и проблемах и предлагают решения! (ФОТО)

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В ходе визита на юг республики лидер ПСРМ посетила и город Твардица Тараклийского района и встретилась с его жителями. Зинаида Гречаный представила кандидатов от Партии социалистов в примары и советники городов Тараклия и Твардица, а также населенных пунктов Тараклийского района.

Она отметила, что что кандидаты ПСРМ идут на выборы со своими командами и тщательно продуманными предвыборными программами, которые включают в себя решения по конкретным проблемам города. В частности, речь идет о предоставлении качественных публичных услуг (водоснабжение, канализация, отходы), улучшении работы общественного транспорта, увеличении социальных выплат малообеспеченным слоям населения, создании условий для более активного участия женщин в процессе принятия решений.

Особое внимание в программах кандидатов уделено созданию необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса, привлечению инвестиций, реализации инфраструктурных, экономических и социальных проектов, созданию новых рабочих мест, а также благоустройству населенных пунктов, строительству детских и спортивных площадок, поддержке семьи и молодежи.

– Все пункты программ кандидатов основаны на реальных нуждах и проблемах конкретных населенных пунктов и предлагают их решения. Уверена, что жители Тараклийского района поддержат такое грамотное и профессиональное отношение кандидатов ПСРМ к своим обязательствам. Вместе мы победим! – добавила Гречаный.

Всеобщие местные выборы пройдут в это воскресенье, 20 октября.