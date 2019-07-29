Гречаный: Восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией – крайне важно для Молдовы

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Молдова нуждается во взвешенной внешней политике, в восстановлении и развитии отношений со всеми странами как на Западе, так и на Востоке. В то ж время крайне важным для нашей страны является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях. Об этом председатель парламента Зинаида Гречаный заявила в интервью российскому агентству ТАСС.

Говоря о введенном в 2017 году Демпартией запрете на посещение Российской Федерации молдавскими чиновниками, Гречаный отметила, что это повлияло не столько на отношения нашей страны с Российской Федерацией, сколько на ситуацию в Молдове: из-за нерешения многих вопросов на государственном уровне страдали наши граждане, бизнес и экономика нашей страны. В то же время Гречаный напомнила, что фракция ПСРМ в Парламенте РМ всегда поддерживала связи со своими российскими коллегами, несмотря на запрет прежнего руководства законодательного органа.

– В беседах с российскими коллегами мы всегда чувствовали поддержку и готовность восстановить прерванные отношения на принципах двустороннего сотрудничества. Огромную работу в восстановлении сотрудничества с Российской Федерацией провел и проводит сейчас президент Молдовы Игорь Додон, который приложил огромные усилия для того, чтобы максимально нивелировать нелогичные, неразумные и вредные для нашей страны действия прежних чиновников. Конечно, сотрудничество между нашими государствами должно быть не только на уровне президентов – следует разблокировать все взаимоотношения, – сказала она.

Гречаный отметила, что молдавская делегация и она лично будет участвовать в заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ. Уже созданы группы дружбы с Государственной Думой и Советом Федерации, в которые вошли представители всех фракций парламента и которые возглавили депутаты-социалисты.

– Если говорить о взаимных визитах чиновников, то никаких проблем в этом отношении не будет. Мы договорились, что необходимо разблокировать внешние отношения, как с Западом, так и с Востоком, потому что они зашли в тупик по всем направлениям, не только с Российской Федерацией. Новая парламентская коалиция, в состав которой вошли Партия социалистов и блок «ACUM», совместно продвигает идею взвешенной внешней политики. Мы понимаем, что Молдова нуждается в восстановлении и развитии отношений со всеми странами как на Западе, так и на Востоке. Крайне важным для Молдовы является восстановление полноценного сотрудничества с Российской Федерацией на всех уровнях. И что особенно важно, нам удалось добиться единого мнения в этом отношении, – добавила спикер.