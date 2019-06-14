Гречаный: Воля народа – великая сила!

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Демократы не собираются мирно уходить из власти, они намерены держаться за нее до последнего, наплевав на все нормы национального и международного законодательства и проигнорировав волю народа. Об этом в эфире телеканала “НТВ Молдова” заявила председатель парламента Зинаида Гречаный, уточнив, что воскресный мирный марш сможет показать истинную волю народа Молдовы.

Международное признание новой власти, состоящей из двух политических сил – Партии социалистов и блока «АКУМ» – уже произошло. Об этом заявила Зинаида Гречаный, подчеркнув, что с каждым днем растет и поддержка внутри страны. В данной связи, председатель парламента сообщила, что демократы должны прислушаться к воле народа, которая будет в полной мере высказана в воскресенье на мирном марше.

– Видимо, прессинг народа должен быть. Если демократы не хотят добровольно осуществить передачу власти, то, в соответствии с Конституцией, народ может оказать давление на власть для того, чтобы произошла именно мирная передача власти. Поэтому мы объявили этот мирный марш на воскресенье. Мы призываем всех граждан прийти и принять участие в этом мирном марше, в 11 часов, у здания парламента. Это очень важно, потому что сила народа – это великая сила. И те, кто всеми силами цепляется за власть, должны уступить воле народа, – сказала она.

Зинаида Гречаный констатировала, что новому парламентскому большинству удалось сделать то, чего, действительно, ожидал весь народ Молдовы – отказаться от геополитических воин и от личных амбиций, взять управление страной в свои руки и действовать в интересах государства и людей.

– Надо спасать Молдову от этой власти, которая узурпировала страну и подмяла все и вся под свое влияние. Это необходимо для того, чтобы институты власти могли нормально функционировать. Ведь у нас узурпированы не отдельные институты, у нас даже КС узурпирован. КС – это орган, который должен защищать Конституцию, святая святых для жизнедеятельности страны, и они посягнули на Конституцию, о чем тогда говорить? Конечно, это узурпированная власть, – отметила она.

Спикер сообщила, что ей лично звонят государственные служащие и заявляют о давлении со стороны демократов, которые требуют, чтобы они приехали в Кишинев и защищали госструктуры. По словам Гречаный, чиновники недоумевают, от кого им надо защищать государственные институты – от собственного народа? В то же время, председатель парламента сообщила, что, по имеющейся у нее информации, демократы намерены также в воскресенье провести свою акцию, на которую, путем угроз, шантажа и подкупа будут свозить людей. В данной связи Зинаида Гречаный обратилась ко всем гражданам Молдовы.

– Вы берите все, что вам дают, приезжайте в Кишинев, но переходите на нашу сторону, где мирный протест, где истинная воля народа, куда люди приходят добровольно, а не под давлением или за деньги. Мы не собираемся никого из госслужащих увольнять, – подытожила политик.

Для того чтобы избежать на мирном марше провокаций со стороны демократов, Зинаида Гречаный обратилась ко всем сотрудникам правоохранительных органов с призывом честно и добросовестно исполнять свой долг перед народом, напомнив, что полицейские приносили присягу перед государством, а не перед определенной политической партией. Стоит напомнить, что на воскресенье, 16 июня, запланирован мирный народный марш, который начнется в 11:00 у здания парламента. В данной связи представители Партии социалистов и блока «АКУМ» призывают все неравнодушное население выйти в этот день в центр Кишинева и присоединиться к мирной акции в поддержку новой власти, законно утвердившей руководство парламента и избравшей новое правительство.