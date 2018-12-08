Гречаный: Вместе с народом мы изменим ситуацию в стране к лучшему! (ФОТО)

Председатель Партии социалистов посетила Бричанский район с рабочим визитом. Зинаида Гречаный побывала в селах Ларга, Медвежа, Гриманкауцы, Грозница, встретилась с жителями этих сел, поговорила с ними о проблемах, с которыми сталкиваются они лично, о проблемах их населенных пунктов, а также о тех мерах, которые необходимо предпринять, чтобы улучшить положение сел и создать условия для достойной жизни сельчан.

Лидер социалистов, в частности, рассказала о том, что возглавляемая ей Партия социалистов в настоящее время занимается разработкой комплексной программы восстановления и развития экономики и улучшения жизни людей. Гречаный также отметила, что во время большого митинга протеста ПСРМ, собравшего 18 ноября в Кишиневе десятки тысяч человек, были приняты 10 приоритетных задач социалистов, которые ПСРМ намерена реализовать.

– Среди этих приоритетов: повышение средней зарплаты и пенсии, снижение пенсионного возраста, индексация пенсий минимум два раза в год, бесплатное здравоохранение и образование, отказ от проведения административно-территориальной реформы, взвешенная внешняя политика, нейтралитет и объединение страны, запрет унионистских политических движений, защита традиционных ценностей, президентская республика. Уверена, что общими усилиями, вместе с народом, мы изменим ситуацию в нашей стране к лучшему, – подчеркнула она.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля 2019 года. Председатель ПСРМ будет баллотироваться в законодательный орган по одномандатному округу №1 (Бричаны).