Гречаный: Вместе мы сможем навести порядок и добиться развития в каждом населенном пункте Молдовы! (ФОТО)

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Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный сегодня встретилась с жителями города Калараш и Каларашского района. Участники беседы пообщались о ситуации в стране и в районе. И, конечно, всех интересуют предстоящие всеобщие местные выборы 20 октября и их возможные результаты.

Лидер ПСРМ представила собравшимся в Доме культуры кандидата от Партии социалистов на должность примара Калараша Георге Стратана, а также кандидатов в примары и местные советники населенных пунктов и всего Каларашского района.

– Отметила, что кандидатов ПСРМ поддерживает сильная и опытная команда специалистов, у них есть разработанная отдельно для каждого населенного пункта программа развития. И самое главное: за спиной кандидатов – сильная организованная партия. Вместе мы сможем навести порядок и добиться развития в каждом населенном пункте Молдовы! – отметила она.

Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.