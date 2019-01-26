Гречаный: Вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему!

В пятницу был дан старт избирательной кампании Партии социалистов Республики Молдова. В течение дня кандидатами от ПСРМ и их доверенными лицами были организованы десятки встреч с избирателями. Более 15 000 членов и сторонников партии вышли на встречи с нашими согражданами, чтобы ознакомить их с платформой формирования, ответить на вопросы и найти решения проблем, с которыми сталкиваются жители нашей страны.

В конце первого дня избирательной кампании председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный выступила с посланием к гражданам на своей странице в соцсети.

– Хочу заранее поблагодарить всех членов команды ПСРМ за их работу, которую они будут выполнять каждый день во время избирательной кампании. В то же время я выражаю искреннюю благодарность гражданам, которые заинтересованы и участвуют во встречах, организованных нашими кандидатами. Ваша забота и поддержка означает, что Вам небезразличен этот тяжелый этап, который переживает Республика Молдова. Уверена, что вместе мы сможем изменить ситуацию к лучшему, – отметила она.

В заключение Гречаный призвала агитаторов ПСРМ и всех граждан страны быть максимально ответственными и активными, ведь от каждого из нас зависит наше будущее.