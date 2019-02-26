Гречаный: Влах доказала, что женщина может добиться успеха на любом поприще

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От имени Партии социалистов и от себя лично председатель ПСРМ Зинаида Гречаный поздравила Башкана Гагаузии Ирину Влах, которая сегодня отмечает свой день рождения.

– Ирина Влах доказала на собственном примере, что женщина может добиться успеха на любом поприще. Огромная работоспособность, талант руководителя и человечность позволяют Ирине достойно представлять Гагаузию не только в Республике Молдова, но и на международном уровне. Усилия по развитию автономии, которые прилагает Ирина Влах, достижения на этом поприще, которых она добивается, вызывают огромное уважение жителей Гагаузии. Сегодня у нее наивысший рейтинг доверия населения среди всех политических деятелей Гагаузии, – отметила она.

Лидер ПСРМ пожелала Ирине Влах огромных успехов в ее деятельности на благо Гагаузии и ее жителей, а также убедительной победы на выборах главы автономии, которые состоятся в мае этого года.