Гречаный: В такой ситуации нет места личным амбициям (ФОТО)

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Зинаида Гречаный встретилась сегодня с главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Клаусом Нойкирхом. Стороны рассмотрели некоторые вопросы реформы правосудия в нашей стране.

В данной связи Гречаный отметила, что реформа правосудия по-прежнему поддерживается в парламенте, но очень важно, чтобы она была устойчивой и проводилась в интересах общества, а не в интересах какой-то партии или одного человека.

– Подтвердила открытость к сотрудничеству и сохранению действующего парламентского большинства. В то же время подчеркнула, что единственным решением на данный момент является отзыв законопроекта об ответственности с правительства. Напомнила, что ожидания людей высоки и велико также доверие, в формировании которого участвовало все парламентское большинство. В такой ситуации нет места личным амбициям, – отметила спикер.

В ходе беседы стороны обсудили также необходимость продвижения в парламенте законов, касающихся АТО Гагаузия, а также ход переговорного процесса и механизмы вовлечения в него законодательного органа.