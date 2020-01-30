Гречаный: В семье, в школе, на улице или в виртуальной среде наше общение должно основываться исключительно на взаимопонимании и уважении

Гречаный: В семье, в школе, на улице или в виртуальной среде наше общение должно основываться исключительно на взаимопонимании и уважении

Ежегодно 30 января отмечается Международный день ненасилия в школах. Как отметила в данной связи председатель Парламента РМ Зинаида Гречаный, “для нас это еще одна возможность повысить осведомленность общества об этой проблеме”. 

Она подчеркнула, что в Республике Молдова существует эффективная законодательная и нормативная база по предотвращению насилия в отношении детей, в том числе в образовательных учреждениях, однако в обществе всё ещё нет полного осознания этого болезненного явления, поэтому, по словам спикера,необходим эффективный диалог с молодым поколением.

– В семье, в школе, на улице или в виртуальной среде наше общение должно основываться исключительно на взаимопонимании и уважении, – подчеркнула Зинаида Гречаный.

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