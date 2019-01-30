Гречаный: В отличие от других, мы не даем пустых обещаний

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Цель Партии социалистов – получить на предстоящих парламентских выборах парламентское большинство, и это абсолютно реально. Об этом в рамках интервью радиостанции “Свободная Европа” заявила председатель формирования Зинаида Гречаный.

Лидер социалистов подчеркнула, что ПСРМ находится в постоянном контакте с гражданами, информирует их, по возможности оказывает помощь и всегда будет делать это.

– У нас подготовленная команда. Мы знаем, как сохранить государственность Республики Молдова, как осуществлять реформы – и экономические, и социальные, – сказала она.

Лидер ПСРМ отметила, что возглавляемое ей формирование намерено повысить зарплаты и пенсии в стране почти что в два раза, обеспечив гражданам страны достойную жизнь. Гречаный подчеркнула, что, в отличие от других партий, у Партии социалистов есть четкое видение того, как следует развивать экономику. Что же касается внешней политики – Молдова должна дружить со всеми, но восстановить, при, этом стратегическое партнерство с Россией, уверена Гречаный.

– Я очень надеюсь, что у нас мудрые граждане, что они устали от этой власти и хотят перемен. Уверена, что граждане осуществят эти перемены, даже несмотря на то, что их могут запугивать: “Смотри, если не проголосуешь за этого, останешься без пенсии, если не проголосуешь за другого – останешься без работы”, и так далее, такие страшилки есть. Мы никого ничем не пугаем и мы не даем пустых обещаний, мы говорим гражданам, как есть. И я думаю, что граждане могут взвесить, кто рвется к власти, кто был у власти эти 9 лет и системно разрушал страну. Выводы они могут сделать сами, – подытожила она.

Полный текст интервью лидера ПСРМ на молдавском языке можно прочитать здесь.