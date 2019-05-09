Гречаный: В душе каждого этот день всегда будет Днём Победы! (ВИДЕО)

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный приняла участие в торжественном марше в честь Дня Победы. Гречаный отметила, что рада присутствию на шествии большого количества молодёжи и школьников.

Это правильное воспитание молодого поколения. С каждым годом остаётся все меньше ветеранов, но мы не должны забывать о том, что они – наши воспитатели. Это обеспечивает мир на нашей земле. Это необходимо сохранить для будущих поколений. Во всём мире отмечают этот праздник, и он таким и останется, как бы его ни пытались переиначить. В душе и сердце каждого человека он останется Днём Победы, – сказала она.