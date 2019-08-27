Гречаный в День независимости: Уверена, нам удастся ответить на все вызовы и преодолеть все трудности!

С поздравительным посланием ко всем гражданам Молдовы по случаю Дня независимости обратилась и председатель парламента Зинаида Гречаный.

Уважаемые соотечественники,

Поздравляю Вас с Днем независимости Республики Молдова! Желаю Вам гордиться нашей страной, которой в этом году исполняется 660 лет, и оставаться ее достойными гражданами!

В этот праздничный день я хочу поблагодарить всех, кто защищал и укреплял наше государство на протяжении многих лет, кто обучал, лечил, защищал и помогал нашим родителям и нашим детям, несмотря на все трудности. Только благодаря вере и выдержке людей, которые каждый день добросовестно выполняют свою работу, сегодня мы отмечаем 28-ю годовщину независимости нашей страны.

Я уверена, что и в дальнейшем нам удастся ответить на все вызовы и преодолеть все трудности. Нам важно быть едиными и понимать, что у нас общая история и общее будущее, которое совместными усилиями мы можем сделать прекрасным! И я надеюсь, что вместе мы обеспечим для наших граждан, для наших детей и внуков достойную и безопасную жизнь дома, в нашей стране!

С Днем независимости!