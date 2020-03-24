Гречаный в день борьбы с туберкулёзом: Берегите своё здоровье и здоровье дорогих вам людей!

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Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. В данной связи Зинаида Гречаный обратилась к гражданам с просьбой следить за своим здоровьем.

– Мы благодарны всем сотрудникам системы здравоохранения и возлагаем большие надежды на их профессионализм. Граждане должны прислушиваться к советам врачей и оставаться дома, чтобы не рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих. В контексте Всемирного дня борьбы с туберкулёзом я обращаюсь ко всем гражданам Республики Молдова: будьте ответственны и поддержите медицинских работников, а также власти в их титанических усилиях по предотвращению распространения коронавируса и поддержке системы здравоохранения в целом. Берегите свое здоровье и здоровье дорогих вам людей. Берегите его дома, и предоставьте врачам и властям возможность защитить вас! – призвала Гречаный.

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